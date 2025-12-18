アイドル マスター シャイニーカラーズ Midnight Secret Party】 店頭販売：12月23日より順次発売 オンライン販売：12月13日17時販売開始 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Midnight Secret Party」を一番くじONLINE、ミニストップ、一番くじ公式ショップなどで12月23日より順次発売する。価格は1回790円。一番くじONLINEでは12月13日17時より販売開始予定。

本商品は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のアイドル達をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。賞品には、「浅倉 透 フィギュア賞」や「描きおろしクリアポスター賞」、「アクリルスタンド賞」、「シークレットパーティ案内状賞」がラインナップしている。

また、ラストワン賞には、白を基調とした浅倉 透らしさあふれるカラーリングの「浅倉 透 1/7 Gracemaster」色替えホワイトカラーVer.が用意されている。

「一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Midnight Secret Party」賞品一覧

（1）【浅倉 透 フィギュア賞】浅倉 透 フィギュア 1/7 Gracemaster

全1種

サイズ：約24cm

浅倉 透の一番くじオリジナル描きおろしイラストを、美少女フィギュアブランド「1/7 Gracemaster」にて立体化。愛らしい表情や服の質感など、造形・彩色、隅々にまでこだわった、透のアイドルとしての魅力あふれる商品となっている。

（2）【描きおろしクリアポスター賞】描きおろしクリアポスター

全8種（選べる）

サイズ：A3

「Midnight Secret Party」をテーマに、283プロダクション所属ユニットそれぞれを描きおろした、A3サイズの美麗なクリアポスター。

アクリルスタンド賞

「シークレットライブパーティ」をテーマにした衣装を身にまとった櫻木真乃、風野灯織、八宮めぐるの全身イラストを使用したアクリルスタンド。

（3）【櫻木真乃 アクリルスタンド賞】櫻木真乃 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（4）【風野灯織 アクリルスタンド賞】風野灯織 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（5）【八宮めぐる アクリルスタンド賞】八宮めぐる アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

「夜のティーパーティ」をテーマにした衣装を身にまとった月岡恋鐘、田中摩美々、白瀬咲耶、三峰結華、幽谷霧子の全身イラストを使用したアクリルスタンド。

（6）【月岡恋鐘 アクリルスタンド賞】月岡恋鐘 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約14cm

（7）【田中摩美々 アクリルスタンド賞】田中摩美々 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（8）【白瀬咲耶 アクリルスタンド賞】白瀬咲耶 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約14cm

（9）【三峰結華 アクリルスタンド賞】三峰結華 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（10）【幽谷霧子 アクリルスタンド賞】幽谷霧子 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

「放課後ゲームパーティ」をテーマにした衣装を身にまとった小宮果穂、園田智代子、西城樹里、杜野凛世、有栖川夏葉の全身イラストを使用したアクリルスタンド。

（11）【小宮果穂 アクリルスタンド賞】小宮果穂 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（12）【園田智代子 アクリルスタンド賞】園田智代子 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約12cm

（13）【西城樹里 アクリルスタンド賞】西城樹里 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約12cm

（14）【杜野凛世 アクリルスタンド賞】杜野凛世 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（15）【有栖川夏葉 アクリルスタンド賞】有栖川夏葉 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約14cm

「ネグリジェパーティ」をテーマにした衣装を身にまとった大崎甘奈、大崎甜花、桑山千雪の全身イラストを使用したアクリルスタンド。

（16）【大崎甘奈 アクリルスタンド賞】大崎甘奈 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約12cm

（17）【大崎甜花 アクリルスタンド賞】大崎甜花 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約12cm

（18）【桑山千雪 アクリルスタンド賞】桑山千雪 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

「クラブパーティ」をテーマにした衣装を身にまとった芹沢あさひ、黛 冬優子、和泉愛依の全身イラストを使用したアクリルスタンド。

（19）【芹沢あさひ アクリルスタンド賞】芹沢あさひ アクリルスタンド

全1種

サイズ：約12cm

（20）【黛 冬優子 アクリルスタンド賞】黛 冬優子 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（21）【和泉愛依 アクリルスタンド賞】和泉愛依 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

「ナイトプールパーティ」をテーマにした衣装を身にまとった浅倉 透、樋口円香、福丸小糸、市川雛菜の全身イラストを使用したアクリルスタンド。

（22）【浅倉 透 アクリルスタンド賞】浅倉 透 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（23）【樋口円香 アクリルスタンド賞】樋口円香 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（24）【福丸小糸 アクリルスタンド賞】福丸小糸 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約12cm

（25）【市川雛菜 アクリルスタンド賞】市川雛菜 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

「レトロSFパーティ」をテーマにした衣装を身にまとった七草にちか、緋田美琴の全身イラストを使用したアクリルスタンド。

（26）【七草にちか アクリルスタンド賞】七草にちか アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（27）【緋田美琴 アクリルスタンド賞】緋田美琴 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約14cm

「タキシードマスカレードパーティ」をテーマにした衣装を身にまとった斑鳩ルカ、鈴木羽那、郁田はるきの全身イラストを使用したアクリルスタンド。

（28）【斑鳩ルカ アクリルスタンド賞】斑鳩ルカ アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（29）【鈴木羽那 アクリルスタンド賞】鈴木羽那 アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（30）【郁田はるき アクリルスタンド賞】郁田はるき アクリルスタンド

全1種

サイズ：約13cm

（31）【シークレットパーティ案内状賞】シークレットパーティ案内状

全28種（案内状 選べる、フォトカード 選べない）

サイズ：案内状 約14cm、フォトカード 約12cm

「Midnight Secret Party」にちなんだ、各ユニットごとの案内状が全8種で登場。案内状の中には、ユニットメンバーのいずれか1名のサイン入りフォトカードがランダムで封入されている。

ラストワン賞 浅倉 透 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

サイズ：約24cm

※くじの残り数は店舗でご確認下さい。

ダブルチャンスキャンペーン

「ラストワン賞 浅倉 透 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが発売日から2026年3月末日まで開催される。当選数は30個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。

※「ラストワン賞 浅倉 透 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。