国内の金価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売価格は、22日午後2時時点で1グラムあたり2万4552円となり、最高値を更新しました。田中貴金属は19日の日銀・植田総裁の会見を受け円安が進行したことなどで、円建ての金価格が上昇したと説明しています。