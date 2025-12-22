PCブラウザ＆スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』より、フォークリング（指輪）シリーズ第三弾として「一文字則宗」ver.が登場する。☆上品で普段遣いもしやすいフォークリングをチェック！（写真10点）＞＞＞PCブラウザ＆スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』は、プレイヤーは審神者（さにわ）となり、名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた ”刀剣男士” を率い、歴史を守るために戦う刀剣育成シミュレーションゲーム。DMM GAMES