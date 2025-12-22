「プロレス・新日本」（２２日、後楽園ホール）ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーとして活躍し、ＤＤＴのプロレスラー、武知海青が電撃登場。１・４東京ドーム大会で出場が決まっていたＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボーで、海野翔太、上村優也と共闘することが決定的となった。この日の６人タッグの試合で、暴虐の限りを尽くすＨｏＴから本隊を救出するべく武知が乱入