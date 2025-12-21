なぜ日本人はコンサートで他の客が歌うことを不快に感じるのでしょうか？◆「勝手に歌うのはご法度」な日本のライブ空間B'zの東京ドーム公演で、後ろから低い声で歌い続ける観客に悩まされたというXでの投稿に多くの共感が集まっています。一緒になって歌うことは迷惑行為だという意見がほとんどでした。山下達郎も、歌う観客について「あんたの歌を聴きに来たわけじゃない」と、冗談まじりに語っていたことがありました。日