12·î1Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¶âÍ»²ñ¹ç¤Ç¡¢ÂÐÆüÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹â»Ô¼óÁê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â"·Ú¤¤"¡£¶áº¢¡¢Ãæ¹ñ¤òÉÔÍÑ°Õ¤Ë·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤¹È¯¸À¡¦È¯¿®¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¼óÁê¤ÏÌ¯¤Ë·ÚÎ¨¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤Æ²ò¤­ÌÀ¤«¤·¤¿¡ª¡ö¡ö¡ö¡Ú¹â»Ô¼óÁê¤Î·Ú¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡Û¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥·¥ã¥Ã¥È¡¦¥æ¥¢¡¦¥Þ¥¦¥¹¡õ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥ß¡¼