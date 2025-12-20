¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¾É¸õ·²¡×¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹´íµ¡
12·î1Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¶âÍ»²ñ¹ç¤Ç¡¢ÂÐÆüÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹â»Ô¼óÁê
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â"·Ú¤¤"¡£¶áº¢¡¢Ãæ¹ñ¤òÉÔÍÑ°Õ¤Ë·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤¹È¯¸À¡¦È¯¿®¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¼óÁê¤ÏÌ¯¤Ë·ÚÎ¨¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¹â»Ô¼óÁê¤Î·Ú¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡Û
¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥·¥ã¥Ã¥È¡¦¥æ¥¢¡¦¥Þ¥¦¥¹¡õ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¡¦¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥ß¡¼¡Ê¤¤¤¤¤«¤éÌÛ¤Ã¤ÆÁ´Éô¥ª¥ì¤ËÅê»ñ¤·¤í¡Ë¡ª¡×
ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¼çºÅ¤Î¹ñºÝ¶âÍ»²ñ¹ç¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤ÎÍÌ¾¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò°úÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ï12·î1Æü¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Ï¥µ¥¦¥¸¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤À¡£¼óÁê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢·îÊÂ¤ß¤Ê¸ÀÍÕ¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤È·×»»¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î±Ñ¸ì¤¬¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Ï°ì½Ö¡¢¥Ý¥«¥ó¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¢¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¤Ï·Ú¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬Îä¤ä¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ì¯¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
³Î¤«¤Ë¤³¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¡¢¤¤¤«¤Ë¤âà·Ú¤¤á¡£¼Â¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î·Ú¤¤È¯¸À¤Ï¤³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ï¤º¤«2¥õ·î¤Û¤É¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¡¢·ÚÎ¨¤Ë¸ý¤Ë¤·¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¹ñ²ñ¤Ç´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¤òÇ÷¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ë¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢¡ÊµÄ°÷¤Î¡ËÄê¿ôºï¸º¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢X¤Ç¡Ø³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤â¤Ê¤¡¡Ù¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤êÏÂ²Î¤ò±Ó¤ó¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¥·¥«Ë½¹Ô¤òÁÊ¤¨¤¿¡ØÆàÎÉ¤Î¥·¥«È¯¸À¡Ù¤Ê¤É¡¢Ëçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤â·ÚÎ¨¤ÊÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤À¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÍ¾ÇÈ¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤¬¡¢11·î7Æü¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¡£¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤¬¡ËÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¡¢ÎòÂåÁíÍý¤¬·è¤·¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò·Ú¡¹¤·¤¯È¯¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¼ê¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¸£À©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤ÀïÎ¬¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÎòÂå¤Î¼óÁê¤âÂæÏÑÍ»ö¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ÚÎ¨¤À¤·¡¢´í¤¦¤¤¡£°ìµÄ°÷¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÁíÍý¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¯¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÏÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ú¡Ö¼ÁÌä¥ì¥¯¡×¤¬·ù¤¤¡Û
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹â»Ô¼óÁê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò·Ú¡¹¤·¤¯Ï¢È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¡Ö¼ÁÌä¥ì¥¯¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁíÌ³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢³Æ¾ÊÄ£¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÅúÊÛ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò»öÌ³Êý¤¬Âç¿Ã¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼ÁÌä¥ì¥¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤Î¼ÁÌä¥ì¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤À¯¼£²È¤È¤·¤Æ²â¤¬´Ø¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀ¯ºöÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤³¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬À¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»öÌ³Êý¤Î¥ì¥¯¤¬·ù¤¤¤Ê¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤ÏÁíÌ³Âç¿Ã»þÂå¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¤¿¤¤¤È¡¢ÅúÊÛ½ñ¤Ë¼«¤é¥Ú¥óÆþ¤ì¤·¤ÆÌîÅÞ¤ËÅú¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅúÊÛ½ñ¤Ë¤Ê¤¤É½¸½¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÊªµÄ¤Î¥¿¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£²ó¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Ç¤â¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÀï´Ï¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀï´Ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·³»öÍÑ¸ì¾å¡¢»à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢µðË¤¤òÅëºÜ¤·¤¿Àï´Ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·³´Ï¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¹ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢ÅúÊÛ½ñ¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÍÑ¸ì¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ÎÀï´ÏÅúÊÛ¤Ï¼óÁê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»öÌ³Êý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Å°Ìë¤Ç½àÈ÷¤·¤¿ÅúÊÛ½ñ¤É¤ª¤ê¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤È¤³¤ì¤Û¤É´Ø·¸°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
ÎòÂå¼óÁê¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤ËÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¥é¥¤¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÅúÊÛ¤ËÈ÷¤¨¤¿¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤âÈë½ñ´±¤äÊäº´´±¤é¤¬¤¤¤Æ¡¢ÅúÊÛ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀìÌç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼óÁê¤Ï²ñ¿©¤â¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¤Ë¸øÅ¡¤Ë¤³¤â¤ê¤Ã¤¤ê¤Ç¡¢À¯ºö¤ÎÊÙ¶¯¤äÅúÊÛ½ñ¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£ÅúÊÛ¤â¥é¥¤¥¿¡¼¤òÍê¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½àÈ÷¤·¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÁíÌ³¾Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
´è¸Ç¤µ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤Ï»ýÏÀ¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð¿®Ç°¤Î¿Í¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð´è¸Ç¤ÇÆÈ¤êÁ±¤¬¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊª¹ø¤¬½À¤é¤«¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬²¢À¹¡£¤À¤«¤é¡¢´±Î½¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë½¾¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀ¯ºö¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¸¹Å¤¹¤®¤ë¤«¤é¤È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤ÊÆð¤é¤«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ý¥í¥Ã¤È¶´¤ß¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿ÉÔ¶à¿µ¤À¤ÈÊªµÄ¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Úà¹ñ±×á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È......¡Û
¤¿¤À¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ±×¤¬Æü¡¹¡¢¤à¤·¤Ð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛ»ÜÍ´¿Î»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö´ØÏ¢È¯¸À¤Ç¡¢·ÐºÑ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤ÇÆüËÜ¤ÎÍø±×¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¶õÊì¡ØÎËÇ«¡Ù¤¬½é¤á¤Æ²Æì¶á¤¯¤Î³¤°è¤ÇÀïÆ®µ¡¤ÎÈ¯Ãå´Ï·±Îý¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë·³»öÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶öÈ¯Åª¤Ê¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤«¤Í¤º¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÃæ¹ñ·³¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«±Ò´±¤ÎÌ¿¤¬¸½¤Ë´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·Ãæ¹ñ¤È¸òÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð´í¸±¤Ï¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¼«¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ËÅ±²ó¤Ê¤ê½¤Àµ¤Ê¤ê¤Î°Õ»×É½ÌÀ¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¡ØÅ±²ó¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤ÎÊý¿Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¿¶¤ê¾å¤²¤¿¤³¤Ö¤·¤ò²¼¤í¤»¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤ÎÎëÌÚ»á¤â¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼º¸À¤ä¥Ý¥«¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÎã¤¨¤Ð½¤Àµ¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐÃæ³°¸ò¤ËÆ°¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢´±Å¡¤ÏÆß¤«¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼ý½¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Ë´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤¬³ÑÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÊÂ¤ÖG2¤ÈË«¤á¤½¤ä¤·¡¢ÍèÇ¯4·î¤ÎË¬Ãæ¤ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï12·î6Æü¤ËÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢»ÍÀîÂç³Ø1500¿Í¤Î³ØÀ¸¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ï¶¥ÁèÁê¼ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é30Ç¯´Ö¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äAI¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ÈÃæ¹ñ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÏÆüÃæ·ãÆÍ¤ò¸«¤ë¤ä¡¢ÍèÇ¯4·î¤ÎÍ½Äê¤ò1·î¤ËÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¹½¤¨¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢²¤½£¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÅì¥¢¥¸¥¢¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢º£À¤µªÃæ¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÀí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç2013Ç¯¤ËÆüÃæ¤¬¸±°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï´Ø·¸²þÁ±¤Ë2Ç¯È¾¤«¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÆüÃæ´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤½¤Î¤È¤°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎºßÇ¤Ãæ¤ËÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÊÉÛ»Ü»á¡Ë
¹â»Ô¼óÁê¡¢¤´¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±°ì¹ñ¤ÎºËÁê¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Î½Å¤µ¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£
¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò