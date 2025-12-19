ツエーゲン金沢は19日、J2J3百年構想リーグで使用するユニフォームを発表した。今回のユニフォームコンセプトは「階段」。創設20周年を迎える中で「クラブの歩み・軌跡」を表現し、これまでの年号や所属リーグ名も前面に刻んでいる。また、エンブレムは金色でデザインされている。左肩前面と右肩後面には小さな三角形が散りばめられており、「兼六園の冬の風物詩として知られる雪吊りが三角形に見えることから、その組み合