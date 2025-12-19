ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > aespaの紅白出場に変更なしと明言、ついにファンからも辞退を望む声 第76回NHK紅白歌合戦 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 aespaの紅白出場に変更なしと明言、ついにファンからも辞退を望む声 2025年12月19日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NHKがaespaの紅白出場に変更なしと説明した件を「女性自身」が取り上げた Xでは複雑な心境を吐露する言葉が多く集まっている 「ファンだったけどこの出場は嬉しくない」「本人達も可哀想」などの声も 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 12/19 12:05 第76回NHK紅白歌合戦の曲目発表 テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」 記事時間 aespaの紅白出場に変更なしと明言、ついにファンからも辞退を望む声 記事時間 12/17 15:10 NHKが紅白ゲスト審査員7人を発表 野沢雅子ら豪華著名人ズラリ おすすめ記事 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分 ミス東大の貧困学生への嘲笑や1000万円私服投稿が物議…東京大学は「いっさい関係ない」と強調 2025年12月18日 16時0分