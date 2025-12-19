斬新ツルツル顔×“光る六連星”エンブレム採用！スバルの米国法人は2025年12月9日、2026年初めに発売を予定している新型フル電動コンパクトクロスオーバーSUV「アンチャーテッド（2026年モデル）」の詳細を発表しました。新型アンチャーテッドは、2022年に登場した「ソルテラ」と、2026年前半に市販化が予定される「トレイルシーカー」に続く、スバルのグローバルBEV（バッテリーEV）戦略における第3弾のモデルです。【画像】