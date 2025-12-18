いわゆる「年収の壁」をめぐり自民党と国民民主党が、国民民主党が主張していた178万円までの引き上げで合意しました。また、自動車購入時に課される環境性能割も恒久的に廃止することで一致しました。関係者は「総理が政治判断をした」としています。両党は18日、党首会談を行う予定です。