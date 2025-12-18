大きな被害が想定される住宅密集地での火災を防ごうと、大分市の消防職員が戸別訪問で予防を呼びかけました。 【写真を見る】住宅密集地で消防が火災予防呼びかけ大分市で発生件数が2009年以降、最多ペースに 大分市内では今年、佐賀関で起きた大規模火災を含め、これまでに147件の火災が発生。2009年以降で最多となり、このうち71件が建物火災で、5人が亡くなっています。 こうした状況を受け、大分市消防局が予防活動