・エムケー精工が急動意、超割安圏でメカトロ技術駆使した「職人技」ロボット開発にも着目 ・ＥＲＩＨＤがＳ高カイ気配、２６年５月期業績予想及び配当予想を上方修正 ・花王が底堅さ発揮、１２３０万株の自社株消却発表が株価下支え材料に ・東京精が５日ぶり反発、アドテストとダイ・レベル・プローバを共同開発へ ・マクセルが切り返し急、容量４倍の全固体電池開発を材料視した投資資金流入 ・トヨタはしっか