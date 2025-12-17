放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、磯山さやかについて。＊＊＊「最近、磯山いいですネ」と関東笑芸界のうるさ型、太田光や有吉弘行らにすこぶる評判がいい。私のラジオを聞いてくれてるのだ。1989年からやっている『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（ニッポン放送）月曜から金曜までで曜日によって