昨季までのコビー・メイヌーは成績が低迷するマンチェスター・ユナイテッドでクラブの未来を背負う存在として期待されてきた。しかしルーベン・アモリム監督の体制が本格始動した今季は出場機会が激減し、プレミアリーグでの先発出場がまだない。現在では今冬でのレンタル移籍が噂されている状態だ。20歳のメイヌーの扱いをめぐって多くの議論が交わされているが、インフルエンサー兼モデルであり、兄のジョーダン・メイヌーがマン