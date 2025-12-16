東京・板橋区ABEMA TIMES

板橋区で小5男児がひかれ死亡、60代男を逮捕 トラックが上に乗り上げる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京・板橋区の横断歩道で小学生が走行してきたトラックに巻き込まれた
  • 心肺停止の状態で病院に搬送された小学5年生の男の子が死亡
  • 警視庁は、トラックを運転していた60代の男を現行犯逮捕している
