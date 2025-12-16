ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 板橋区で小5男児がひかれ死亡、60代男を逮捕 トラックが上に乗り上げ… 小学生 ABEMA TIMES 板橋区で小5男児がひかれ死亡、60代男を逮捕 トラックが上に乗り上げる 2025年12月16日 19時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・板橋区の横断歩道で小学生が走行してきたトラックに巻き込まれた 心肺停止の状態で病院に搬送された小学5年生の男の子が死亡 警視庁は、トラックを運転していた60代の男を現行犯逮捕している 記事を読む おすすめ記事 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分 尿入りボトル陳列疑い、不起訴 「一切の事情を考慮」と千葉地検 2025年12月16日 15時34分 トラックに巻き込まれ小5男児が死亡 2025年12月16日 19時41分 個室サウナ火災・死亡は30代夫婦と判明 ドアノブが外れ閉じ込められたか 非常ボタンに“押された”形跡 2025年12月16日 19時17分 【速報】赤坂サウナ火事2人死亡 サウナ室のドアノブ外れ閉じ込められた可能性 2025年12月16日 9時22分