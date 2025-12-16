【レイアウト\ 文字組・組版】「文字組」 文字の配置や間隔を調整して、文章を美しく読みやすくすること。 さまざまな文字組 フォント選び 数字は大きく サブとメリハリ 助詞を小さく 文字詰め カッコは細く 記号に注意 端を揃える