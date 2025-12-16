文字もデザインで読みやすさアップ！「文字組と組版」の基本ポイント【瞬解！ デザイン用語図鑑】
【レイアウト\ 文字組・組版】「文字組」
文字の配置や間隔を調整して、文章を美しく読みやすくすること。
さまざまな文字組
フォント選び
数字は大きく
サブとメリハリ
助詞を小さく
文字詰め
カッコは細く
記号に注意
端を揃える
あしらいを足す
【POINT】
文字組は「読まれるデザイン」をつくる土台です。
内容を正しく心地よく伝えるために、読みやすくわかりやすい文字組を目指しましょう。
【レイアウト\ 文字組・組版】「組版」
印刷物の文字や図版を配置して紙面を作成すること。
フォント選び
フォントはイメージを大きく左右します。制作物によってフォントの種類を決めましょう。
本文と見出しの大きさ
本文と見出しのジャンプ率が高いと活発な印象に、ジャンプ率が低いと落ち着いた印象になります。
字間と行間
字間や行間が広いと高級感、清潔感、繊細な印象に、逆に狭いと迫力や力強い印象を与えることができます。
余白の大きさ
余白をたっぷりとると高級感やスマートな印象に、ぎゅうぎゅうに詰めるとにぎやかで楽しい印象になります。
【POINT】
組版によって紙面のイメージはがらりと変わります。
また、読み手がストレスなく、内容に没頭して読めることがなにより重要です。
【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e