ギフトホールディングスが３日続伸となっている。同社は１５日取引終了後、２６年１０月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比２７．７％増の４３億円としていることや、年間配当計画を前期比４円増配の２６円（中間配１３円、期末配１３円）としていることが好感されているようだ。 売上高は同１９．９％増の４３０億円を見込む。国内では既存事業の拡大や新業態の開発・展開を推し進め、海外では中