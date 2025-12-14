14日未明、三重県鈴鹿市でタクシー料金を支払わず、運転手の顔や上半身を、数十発殴ったとしてブラジル人の女が逮捕されました。 逮捕されたのはブラジル国籍で住居・職業不詳のデ・ソウザ・ジャケリネ・アキ容疑者（40）です。 警察によりますと、アキ容疑者は14日午前1時前、鈴鹿市算所の駐車場で、タクシー料金を請求した男性運転手（54）の顔や上半身を、数十発殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。男