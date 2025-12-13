ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¢¨¡ü¤Ç3D¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬¡ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þ¥Û¢¨¡ü¤ËÀìÍÑ¥¬¥é¥¹¤òÅ½¤ë¤È¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬3D¤Ç»ëÄ°¤Ç¤­¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¡üiPhone 16¡¢iPhone 16e¡¢iPhone 15¡¢iPhone 14¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡Ö¥È