Image: UNIQLO しっとり素材でぬくぬくに。いよいよ本格的に冷え込んできたこの頃。安眠を確保するべく寝具を見直したいところです。そんな中見つけたのが、冬の大定番 ユニクロ「ヒートテック」素材でできた毛布と敷パッド。暖かさに信頼感のあるヒートテックに包まれて眠ったら、朝まで快適に眠れそうだなぁ。ヒートテックが毛布になった！ Image: