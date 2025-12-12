ＴＢＳ「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１２日、番組内の「ＪＮＮＮＥＷＳ」で東京・港区高輪の住宅火災を速報した。この火災は、午前１０時半ごろ、港区・高輪の住宅で「黒い煙が見える」と近隣住人から１１９番通報があったもの。警視庁などによると２階建て住宅およそ１２０平方メートルが燃えていて消火活動が行われている。警視庁によりますと、住人の９２歳の女性がガスをつけようとしたところ爆発し