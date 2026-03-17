負けた途端に手のひら返し――。メディアの薄情さを物語る出来事が、3月16日放送の『ひるおび』（TBS系）で見られた。「3月14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、侍ジャパンはベネズエラに5-8で敗れ敗退。大会連覇は果たせませんでした。すると、『ひるおび』では3時間半、1秒もWBCについて触れることがなかったのです」（芸能記者）朝10時25分にスタートした同番組。オープニングは『