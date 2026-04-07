3月16日に起きた沖縄県辺野古沖の船転覆事故は、世間に大きな衝撃をもたらした。事故から3週間が過ぎようとしているが、お昼の情報番組『ひるおび』（TBS系）での事故の扱いに、疑問の声があがっている。『ひるおび』は2009年、お笑いコンビ「ホンジャマカ」の恵俊彰が総合司会を務める情報番組としてスタートした。「2006年から放送されてきた、フリーアナウンサーの宮根誠司さんによる『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）