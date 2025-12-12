結婚発表の松村沙友理、熱愛報道あったリリーに「結婚ホンマにするんですか？」と直球質問

12月11日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を実施。元アイドルや芸人などの女性タレントたちが “ここだけの話”を繰り広げた。

先日、突然の結婚発表で世間を驚かせた松村沙友理が、見取り図・リリーに結婚について切り込む場面も…。

【映像】リリー、“結婚宣言”報道のウラ側を暴露

同企画には見取り図のほか、松村、福留光帆、重盛さと美、今泉佑唯、加納（Aマッソ）、吉住、やす子が参加。

男女交際の話題になると、見取り図・盛山晋太郎が「リリーさん、フライデーされてますからね」と2025年8月にデート中に週刊誌から直撃を受けたリリーに話を振った。

すると松村が「大きい声じゃ言えないですけど、結婚ホンマにするんですか？」とリリーに熱愛報道について切り込んだ。盛山も「“結婚秒読み”って出てたから」と興味津々の様子だ。

これにリリーは「別に否定も肯定もないんですけど」と答えると、盛山から「なんやねんそれ」とのツッコミが入る。リリーは「ちゃうちゃう、あれは本当に卑怯で、何回も『結婚はどうなんですか？』と聞いてきた。最初は『まあまあまあ』と濁していたけど、だるいから『いつかします』って言ったら“結婚宣言”みたいに書かれて」と暴露。

「ほんまにあれは良くないな、と。巧みでした」と振り返った。