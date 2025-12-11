【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月11日放送のTBS『櫻井・有吉THE夜会SP』で、櫻井翔・妻夫木聡・佐藤隆太の親友3人旅が4年ぶりに復活する。 ■櫻井・妻夫木・佐藤、とことん詰め込みの旅 この日の番組は、「櫻井・妻夫木・佐藤の親友3人旅」と「本並＆丸山夫妻が子ども部屋を作るため自宅を大掃除」、「建築マニア・アンガ田中が鈴木京香の家に潜入」の3本立てSP。 スタジオゲストに妻夫木聡、松本若菜、津田篤宏（