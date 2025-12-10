【ワシントン＝向井ゆう子】米国務省の報道担当者は９日、中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射について、「中国の行動は地域の平和と安定に寄与しない」と批判するコメントを出した。米トランプ政権が、レーダー照射問題に反応したのは初めてとなる。国務省は、「日米同盟はこれまで以上に強固で結束している」とした上で、「同盟国である日本への我々のコミットメントは揺るぎなく、この問題を含む諸問題について緊密