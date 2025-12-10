駐車場の料金に関するトラブルは散見されます。特に「最大料金」の表示は、適用条件が細かく設定されていることが多く、見落としやすい表示です。 本記事では、どこを見れば「本当の料金」が分かるのか、駐車場の料金看板で注意して見るべきポイントを解説します。 駐車料金の適用条件について 「1日最大1200円」と大きな文字で書かれていたとしても、その金額が常に適用されるものではありません。同じ看板に書かれ