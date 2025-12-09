「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。25 - 27 Oct 2025Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico CityCircuit length : 4.304 km / 71 LapsRace distance : 305.354 kmLap record : 1:17.774 / Valtteri Bottas ( 2021 )メキシコの観客は陽気だ。「チェコは来年F1に戻ってくる。それまでは俺たちが支える」と言わんばかりにサーキットは