セリエA 25/26の第14節 トリノとＡＣミランの試合が、12月9日04:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。 トリノはドゥバン・サパタ（FW）、チェ・アダムス（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。 10分に試