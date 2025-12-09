セリエA 25/26の第14節 トリノとＡＣミランの試合が、12月9日04:45にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはドゥバン・サパタ（FW）、チェ・アダムス（FW）、バレンティノ・ラザロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。トリノのニコラ・ブラシッチ（MF）がPKを決めてトリノが先制。

さらに17分トリノが追加点。ニコラ・ブラシッチ（MF）のアシストからドゥバン・サパタ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、24分、ＡＣミランのフィカヨ・トモリ（DF）のアシストからアドリアン・ラビオ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

31分、ＡＣミランが選手交代を行う。ラファエル・レオン（FW）に代わりサムエレ・リッチ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。2-1とトリノがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、トリノが選手交代を行う。ティーノ・アンジョリン（MF）からチェザーレ・カザデイ（MF）に交代した。

66分、ＡＣミランが選手交代を行う。ダビデ・バルテサーギ（DF）からクリスチャン・プリシック（FW）に交代した。

その直後の67分ＡＣミランが同点に追いつく。アレクシス・サレマーカーズ（MF）のアシストからクリスチャン・プリシック（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

さらに77分ＡＣミランが逆転。サムエレ・リッチ（MF）のアシストからクリスチャン・プリシック（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ＡＣミランが2-3で勝利した。

なお、トリノは53分にバレンティノ・ラザロ（MF）、56分にティーノ・アンジョリン（MF）に、またＡＣミランは19分にマイク・メニャン（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-09 06:50:26 更新