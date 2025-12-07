Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Î¿ä°ÜË¬Ìä²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬1¡Á11·î¤Ë85·ï¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌÇ¯¤Î²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÂ¿¹¹¿·¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡£ÇØ·Ê¤Ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤Î¿Í¼êÉÔÂ­¤ä²ð¸îÊó½·°ú¤­²¼¤²¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä°µÇ÷¤¬¤¢¤ë¡£Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤Ï¼«Âð¤Ê¤É¤ÇÊë¤é¤¹Í×²ð¸î¹âÎð¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²