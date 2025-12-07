?リアル推しの子?として話題となった、アイドルグループ「最終未来少女」元メンバー・藤咲凪（２６）が７日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜午前９時５４分）に生出演。一般男性と再婚したことを発表した。番組終盤、ＭＣのお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二から「リアル推しの子、藤咲凪さんから皆さんにご報告がある」と振られると、藤咲は「はい、２年前にこちらの番組でシングルマザーを公表させていただいたんですけど