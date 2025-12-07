エビが跳ねているように左右に揺れる――TikTokをはじめとしたSNSで、主に迷惑行為を行う人や反社会的な人々の界隈で生まれた「横揺れダンス」。昨年頃から小中学生の間でも流行り出し、先生や親たちが困惑している。その歴史は意外に古く、2013年に始まった動画共有サービス『Vine』が発端だった。困惑する親と教師、そして横揺れダンスの火付け役となったTikTokerのグリ長に話を聞いた。 【閲覧注意】バイク事