Vine

米ツイッターが開発したモバイルアプリケーション。ユーザーはTwitterのフィードを通して、最長で6秒のショートビデオクリップを共有することができる。

2025年12月7日

2025年9月5日

2025年8月24日

2022年11月1日

2020年1月27日

2018年12月17日

2017年1月11日

2016年11月8日

2016年7月14日

2015年12月3日

2015年6月25日

2014年9月3日

2014年7月11日

2014年6月30日

2014年1月9日

2014年1月4日