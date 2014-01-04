米ツイッターが開発したモバイルアプリケーション。ユーザーはTwitterのフィードを通して、最長で6秒のショートビデオクリップを共有することができる。
昨年から小中学生の間でも流行り出し、先生や親たちが困惑している
集英社オンライン
J-CASTニュース
東京カレンダー
GIGAZINE（ギガジン）
Engadget 日本版
今後は6.5秒間のループ動画を作成して投稿できる「Vine Camera」に移行
ギズモード・ジャパン
Twitterも売却に積極的で、候補を5社前後に絞り込んでいるそう
前ゼネラルマネジャーが辞職し、Googleに転職したという
サウサンプトン戦で手を左の方に流した瞬間、TVのテロップが消えた
Qoly
同クラブはメッシの顔の移り変わりを画像でつなげたショートムービーを公開
8月には新しい機能として「既存動画のインポート」が可能になった
movie TIMES
見る人すべてをあっと驚かせるアイデアセンスと動画技術には脱帽だと筆者
Pouch
現在、世界中の企業がマーケティングの一環として活用している。
livedoor
動画の長さは最長で6秒に制限されていて、投稿した動画はループ再生される仕組み
「Vine」は6秒間のループ動画を撮影・投稿・共有できるもの
エスマックス