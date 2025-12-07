私はアンナ。23歳で幼馴染の旦那と結婚しました。私と旦那は幼稚園の頃からの付き合いです。親同士も仲がよかったので、いろいろなところへ家族ぐるみで遊びに行ったりしていました。高校生まで一緒でしたが、その後お互いに大学進学して離ればなれに。そして成人式で再会した私たちはやがて結婚に至ったのです。義母は幼い私にとても優しくしてくれた記憶があります。「素敵な義母ができて、私はなんて幸せなんだろう」と思ってい