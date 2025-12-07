セリエA 25/26の第14節 インテル・ミラノとコモの試合が、12月7日02:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアルバロ・モラタ（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。 11分に試合が動く。インテル・