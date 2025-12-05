去年、関東で18件相次いだ強盗事件。一連の事件の首謀者とみられる男4人が逮捕されました。男らから指示を受けたとみられる実行役の男の裁判では、抜け出せず、“使い捨て”にされる実態が明らかになりました。■18件の強盗事件に関与か男4人を逮捕関東で多発した強盗事件が、大きな進展を見せました。4日と5日に逮捕された斉藤拓哉容疑者（26）ら20代の4人。合同捜査本部は、この4人が18件もの強盗事件に関与しているとみて調べ