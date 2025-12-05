公正取引委員会は、大手結婚相談所を運営する「ツヴァイ」に対し、フリーランス法の違反を認定し、再発防止を求める勧告を行いました。「ツヴァイ」は、去年11月から今年4月末までの間、会員から結婚相談をうけるカウンセリング業務や、「婚活パーティー」の司会などを委託したフリーランス134人に対し、報酬額や支払期日、具体的な作業内容などの一部を、書面で明示していなかったということです。取引条件を明示しないことについ