〈「組織はまとまりを失い、いずれ…」池田大作名誉会長が2023年に死去してから、創価学会・公明党はどんな団体になっているのか？〉から続く創価学会を一代で巨大組織に育て上げた池田大作名誉会長。そのカリスマ性の源泉は末端の会員とも直接触れ合う「現場力」にあった。しかし、自身の「学歴コンプレックス」から側近をエリートで固めたことが、後継者不在の構造を生んだという。「文藝春秋オピニオン 2026年の論点100」の発