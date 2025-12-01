Samansa Mos2が12月5日（金）に、Disney Collectionから『アナと雪の女王』の特別アイテムを発売します。草花や雪の結晶をモチーフにした、冬を彩るデイリーアイテムが揃いました。刺繍が美しいニットカーディガンや、華やかなスウェット、さらには「アナ」と「エルサ」のモチーフを取り入れたトートバッグや小物まで。ぜひチェックしてみて♡ 『アナと雪の女王』コレクションの注目アイテム