Samansa Mos2の『アナと雪の女王』コレクションが登場！冬のコーデ♡

Samansa Mos2が12月5日（金）に、Disney Collectionから『アナと雪の女王』の特別アイテムを発売します。草花や雪の結晶をモチーフにした、冬を彩るデイリーアイテムが揃いました。刺繍が美しいニットカーディガンや、華やかなスウェット、さらには「アナ」と「エルサ」のモチーフを取り入れたトートバッグや小物まで。ぜひチェックしてみて♡

『アナと雪の女王』コレクションの注目アイテム

【Disney】アナと雪の女王/レース切替カーディガン

Samansa Mos2の『アナと雪の女王』コレクションには、冬コーデにぴったりなアイテムが盛りだくさん！

特に注目は、アナとエルサをイメージした刺繍が施されたニットカーディガン。

暖かみのあるデザインに、雪の結晶や草花柄を取り入れることで、華やかさと優雅さを感じさせます。

【Disney】アナと雪の女王/柄プリントスウェット

【Disney】アナと雪の女王/総柄トートバッグ

さらに、スウェットやトートバッグも、それぞれのキャラクターを反映したデザインで、ファッションに魔法をかけてくれます♪

ももち×GiRLS by PEACH JOHN♡新作ブラ＆ノンワイヤー登場

可愛さと機能性を兼ね備えた冬小物

【Disney】アナと雪の女王/タグ付きニット帽

【Disney】アナと雪の女王/タグ付きソックス

コレクションには、小物類も充実。特に、オーケンが描かれたタグ付きのニット帽とソックスは、シンプルな中にも遊び心を加えたアイテムです。

寒い冬でも暖かさとおしゃれを両立できる、機能性と可愛さを兼ね備えたアイテムは、このシーズンに欠かせない存在。

普段のコーディネートにさりげなく取り入れられるデザインで、心も温かくなること間違いなし♪

『アナと雪の女王』の魔法を日常に



Samansa Mos2の『アナと雪の女王』コレクションは、ファッションを通じてディズニーの魔法を感じられるアイテムが満載です。

冬のコーディネートにぴったりなカーディガンやスウェット、トートバッグに加えて、さりげない小物がアクセントを加えます。

12月5日（金）から発売されるこの限定コレクションで、寒い季節をもっと可愛く、暖かく過ごしてみてはいかがでしょうか♡