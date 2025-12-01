スポルティングのMF守田英正が11月30日、ポルトガル・リーグ第12節のエストレラ戦で今季リーグ戦初アシストを記録した。先発出場した守田は3点リードの後半9分、前線に顔を出して中央左寄りでボールを呼び込むと、右足のトラップからすぐに左足でパスを出すダブルタッチパスでFWルイス・スアレスに配球。これをスアレスがゴールに流し込んで追加点となり、チームは4-0で勝利した。守田は今季怪我の影響もあった中、この試合