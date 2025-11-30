SEVENTEENの公式キャラクター「MINITEEN」をテーマにした「MINITEEN CAFE」が、東京・愛知・大阪の3都市で期間限定オープン♡パーティーをイメージしたフードやデザート、鮮やかなブルードリンクなど、フォトジェニックな特別メニューが勢ぞろい。事前予約特典やドリンク特典、物販特典など、ファン心をくすぐる仕掛けも満載です。個性豊かな13キャラクタӦ