SEVENTEEN公式キャラ「MINITEEN」カフェ誕生♡3都市で限定開催
SEVENTEENの公式キャラクター「MINITEEN」をテーマにした「MINITEEN CAFE」が、東京・愛知・大阪の3都市で期間限定オープン♡パーティーをイメージしたフードやデザート、鮮やかなブルードリンクなど、フォトジェニックな特別メニューが勢ぞろい。事前予約特典やドリンク特典、物販特典など、ファン心をくすぐる仕掛けも満載です。個性豊かな13キャラクターと一緒に、心癒される時間を過ごせるスペシャルなカフェ体験をお届けします。
「MINITEEN」初のテーマカフェが3都市で開催
「MINITEEN CAFE」は、東京・愛知・大阪の3都市で順次オープン。会場はBOX cafe&space各店舗で、2025年12月18日（木）からスタートし、大阪は12月25日（木）より開催されます。
事前予約は880円(税込)で、予約者限定特典として「オリジナルマルチクリアファイル（全4種）」をランダムで1枚プレゼント。
さらに、カフェサイトは11月26日（水）より公開され、11月28日（金）から予約受付が開始されます。
写真映え必至の華やかフード&デザート
フードメニューには「Happy Box Plate」（税込1,990円）や、バルーン型ライスがかわいい「Party Balloon Curry」（税込1,890円）が登場。
デザートは、ワッフルコーンを使ったキュートな「Party Hat Plate」（税込1,790円）、ミニケーキをトッピングした「Colorful Fruit Parfait」（税込1,590円）など、どれも心が躍るラインナップです。
特典付きのドリンクも揃い、13種類のコレクションカードからお好みのデザインを選べるのも嬉しいポイント♪
ドリンクや物販も豪華♡特典でさらに楽しめる
ドリンクは「Blue Jelly Cider」（税込1,090円）、「Vanilla Milk」（税込1,090円）、「Blue Float」（税込1,090円）をはじめ、サイドドリンク各種（税込790円）も用意されています。
さらにテイクアウト限定「Takeout Drink」（税込1,990円）はオリジナルボトル付きで、デザインは3種から選べる仕様。
物販にはビッグホロ缶バッジ（税込825円）、ミニアクリルスタンド（税込990円）、巾着（税込1,540円）、エコバッグ（税込2,750円）など豊富なアイテムが勢ぞろい。
税込3,300円以上購入で「オリジナルショッパー」ももらえます。
アクリルクリップ（ランダム13種）
価格：825円
ポストカード4枚セット（HIPHOP）
価格：1,320円
ポストカード5枚セット（VOCAL）
価格：1,650円
ポストカード4枚セット（PERFORMANCE）
価格：1,320円
マスキングテープセット
価格：990円
MINITEENの世界で癒しのひとときを♡
SEVENTEENメンバーも関わる13キャラクターが主役の「MINITEEN CAFE」は、メニューから特典、物販まで、訪れるたびに新しい“ときめき”に出会える特別な空間。
パーティーのような華やかさと、MINITEENならではの温かい世界観が心をふわりと包み込んでくれます♡
友達と、恋人と、もちろんひとりでも楽しめる魅力が満載。期間限定だからこそ、今だけの思い出をぜひ特別な形で残してみてください。