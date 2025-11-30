2017年6月に左脳室内出血と診断された、お笑いトリオ“安田大サーカス”のHIRO（48）。治療後に故郷・和歌山で休養しながら100キロの減量に成功し、以降は和歌山を拠点に活動している。【衝撃画像】「皮のたるみが…」「シャブ中だ」という声も…100キロの減量に成功したHIROの衝撃写真を見るそんな彼に、まさかのリバウンドとダイエット、現在の健康状態や食生活などについて、話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）安田