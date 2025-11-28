東京・羽田空港第２ターミナルで２８日早朝、多くのトイレで洗浄水が流れないトラブルが発生した。第１、第３ターミナルのトイレに異常はないという。ターミナルビルを運営する日本空港ビルデングによると、第２ターミナルにある大半のトイレで同様のトラブルが起きており、復旧の見通しは立っていない。利用者には洗浄水が流れるトイレを案内しているという。同社は復旧作業を進めるとともに、原因を調べている。