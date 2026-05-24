北海道・士別市できょう（２０２６年５月２４日）午前、緊急銃猟でクマ1頭が駆除されました市によると、緊急銃猟が実施されたのは北海道で2例目だということです。クマが駆除されたのは士別市のジャンプ台「朝日三望台シャンツェ」付近です。市によると、今月（５月）18日からこの場所で複数回クマが目撃され近くには市街地や住宅があり、緊急性が認められることから緊急銃猟の実施を判断しました。市が安全確保を行ったうえで、（