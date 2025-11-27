RIZINファイターで現在は右肩の負傷からリハビリ中の平本蓮が25日、自身のインスタグラムのストーリーズで“金髪芸人”に怒りを表明した。SNSで予想合戦が盛り上がったが、26日夜に“犯人”と思われる芸人の写真をリポストした。【画像】焦った表情で…平本蓮がブチギレした金髪芸人の正体平本は25日に「久々にあんなキレたわあのくそ金髪芸人調子乗りすぎ」と、ある芸人に対してブチギレ。ネットでは犯人探しが始まったが